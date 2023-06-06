ООН у день теракту на Каховській ГЕС відзначає день російської мови (фото) [ Редагувати ]
На тлі підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, ООН оголосила, що 6 червня відзначається День російської мови.
Про це йдеться у Twitter організації.
"Щороку 6 червня, в рамках програми підтримки та розвитку багатомовності та культурного різноманіття, в ООН відзначається День російської мови. Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН", - йдеться у повідомленні.
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