Інтернаціональний батальйон в Україні поповнюють нові солдати. Хлопці, які вирішили захищати Україну, цьогоразу приїхали зі Солучених Штатів Америки, Африки та Австралії. На фронт добровольців відправляють лише після спеціальної підготовки в Україні. Більше того, їхній вибір підтримують рідні.

Чому пліч-о-пліч з українцями на полі бою стають добровольці з інших країн - цікавилась Христина Гашенко.

Це рятує життя, ви знаєте?! Це дуже важливо!

Турнікети, форма НАТОвського зразка, кевларові каски…

- О, супер! - Ваш розмір? - Все чудово. Дуже дякую.

І якісні бронежилети…

- 4-й рівень захисту. - Для нас це величезна і важлива річ. У багатьох хлопців на даний момент зовсім немає найкращого обладнання, тому це точно. Це ніби подарунок і на Різдво, і на день народження дорослій людині. 100%

Всю необхідну військову амуніцію НАТОвського зразка добровольці інтернаціонального батальйону отримують на волонтерському складі. Бо вїжджати в Україну зі своєю зброєю чи спорядженням закон забороняє.

Позивний "Пріст", боєць інтернаціонального батальйону:

- Дякую! Отримати ці речі - це не просто отримати те, що нам необхідно. Це ще й вдячність з боку українців. Ми направду це цінуємо. - Я казав: це особливо!

Серед солдатів-новачків інернаціонального батальну - Алекс. Йому 32, і він приїхав зі Сполучених штатів Америки. Каже, військового досвіду не має. Але своїх чотирьох дітей вчить справедливості, і вміти постояти за себе.

Алекс, боєць інтернаціонального батальйону:

Усі мої діти ходять на джиу-джитсу. Я вчу їх так, щоб вони могли захисти себе. Це важливо, коли люди можуть захисти себе. Вони можуть це робити у школі, на гуртках. І вони це роблять дуже добре. Ситуація в Україні та росії дуже-дуже схожа. Росія має більшу армію, більше озброєння, і вона дозволяє проливати кров в Україні. А так не має бути. І тому я тут.

За війною в Україні Алекс спостерігав з лютого минулого року. Каже, переживав за українців, не міг залишатись осторонь.

Алекс, боєць інтернаціонального батальйону:

Останнього року я щодня дивився новини. І думав, що можна зробити, як підтримати, щоб все це зупинити.

Рідні не проти, щоб Алекс приєднався до інтернаціонального батальйону. Діти усіляко підтримують його.

Алекс, боєць інтернаціонального батальйону:

Цей браслет мені подарувала донька. Її звати Джіана. Тут написано "бережи себе". І я скрізь його ношу. Мій старший син Айван, мій молодший син Олександр, Джовані і Джіана вдома чекають на моє повернення.

Вдома, в Африці, на добровольця із позивним "Пріст" також чекають 5-річний син і мати. Чоловік теж не раз бачив у новинах, як росіяни вбивають мирних людей. Особливо важко дивитись на страждання дітей, - розказує солдат. Вступити до лав інтернаціонального батальйону Пріста підштовхнула позиція його країни щодо Росії.

Позивний "Пріст", боєць інтернаціонального батальйону:

Я не хочу виховувати сина в цій культурі та середовищі. Південна Африка є трохи відсталою. І там підтримують росію. А я не хочу бути частиною цього. Тож я мусив приїхати і шукати, по суті, нове майбутнє для себе та сина.

Попри війну Пріст в Україні знайшов свою другу половинку. А після перемоги планує залишитись тут жити.

Позивний "Пріст", боєць інтернаціонального батальйону:

Це мій син Девід. Я мрію привезти його і мою матір сюди, в Україну, створити нове королівське життя. Чудовий хлопець!

Перед відправленням на фронт добровольці проходять спеціальну підготовку. Кажуть, для них честь - захищати українців.

Позивний "Пріст", боєць інтернаціонального батальйону:

Я з гордістю ношу цю форму. Бо це про стійкість українських людей, про те, ким вони є і що вони відстоюють. І ще це приклад - для сина.

На волонтерському складі, створеному українськими емігрантами в США, від початку року побували тисячівійськових з України та закордону. Лише минулоріч тут екіпірували 15 тисяч солдатів. Усього на допомогу Україні благодійникам вдалося зібрати понад 40 мільйонів доларів. Із них 27 пішло на військову допомогу.

Володимир Заболотовський, директор представництва Благодійного фонду:

Наш фонд має в Америці ліцензії на право придбання і експорту в Україну товарів подвійного призначення. Товари подвійного значення - це є системи нічого бачення, бронежилети , шоломи. Їх неможливо перевозити, не маючи відповідних дозволів. Відповідно те, що ми у США закупляємо і за допопогою наших донатів, за що ми дякуємо, ми усе відправляємо в Україну, то ми власне передаємо військовим. Воно є вузькоспеціалізоване і воно є найкраще, що необхідно на фронті.

Не лише фінансова, а й інформаційна підтримка України важлива за кордоном. Тому благодійники створили cім окремих офісів у США, щоб розповідати правду майбутнім добровольцям про борьбу за незалежність українців.