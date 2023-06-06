"Ситуація проектна": в "Енергоатомі" розповіли, як знищення Каховської ГЕС вплине на ЗАЕС (відео) [ Редагувати ]
Знищення рашистами Каховської ГЕС не впливає напряму за роботу та безпеку окупованої росіянами Запорізької атомної станції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив президент ДП "НАЕК" Енергоатом" Петро Котін.
Запорізька атомна станція працює, не можу сказати, що все в порядку. Вона уже більше ніж рік окупована і відбувається деградація всього і вся. Починаючи від обладнання до персоналу.
Сьогодні вночі чергове погіршення ситуації сталося (підрив Каховської ГЕС - ред.), це деградація технічного забезпечення атомної станції.
Але водночас ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну, через те, що Запорізька атомна станція охолоджується через власний ставок охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища. І зниження рівня Каховського водосховища не впливає напряму на зниження рівня в ставку охолоджувала станції.
Таким чином і сам ставок, і чаші басейнів. на яких працює система безпеки, вони всі тримають той рівень нормальний, який у них був до підриву Каховської дамби.
Водночас є питання з підживленням. Якщо рівень води буде уходити у цьому ставку на ЗАЕС чи у цих чашах басейнів системи безпеки, їх потрібно буде підживлювати. У нормальному режимі для цього використовувалась вода з Каховського водосховища.
Ця ситуація проектна, вона передбачена в проекті атомної станції. Є конкретні заходи, що робити у випадку, якщо так станеться і рівень Каховського водосховища буде уходити.
Таким чином і заява МАГАТЕ також підтверджує, що на сьогодні прямої безпосередньої загрози немає, але деградіця зростає.
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