"Військове командування завчасно передбачало ворожі дії на Каховській ГЕС" - Сергій Наєв [ Редагувати ]
Військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Що стосується Каховської ГЕС, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води.
Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води.
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