В росії зробили цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Так званий "київський режим" нібито спеціально здійснив підрив Каховської ГЕС і це призвело до затоплення значних територій.
Про це заявив міністр оборони рф сергій шойгу.
За словами російського міністра, Україні нібито пішла на такий крок для того, щоб перекинути підрозділи з херсонського напрямку в район наступальних дій, послабивши тим самим позиції на херсонському напрямку.
Шойгу заявив, що Київ розпочав спорудження на правому березі Дніпра оборонних позицій, що свідчить про намір перейти тут до оборони.
Паралельно з цим постпред росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.
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