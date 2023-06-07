В Олешках сімʼя застрягла на даху і благає про порятунок (відео) [ Редагувати ]
У середу, 7 червня, зʼявилась оновлена інформація про сім’ю на даху в Олешках Херсонської області.
Хлопцям 406 бригади вдалось на "Мавік 3" передати їм пляшку з водою.
На жаль, "Мавік" може доставити вантаж лише до 700 г. Але саме з ним це можна зробити максимально точно, бо процес складний.
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