Служба безпеки України повідомила про підозру ще 7 бойовиках, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони росії під назвою "Шторм".

Злочинці потрапили в полон наших воїнів в травні поточного року на Авдіївському напрямку. Бойовики в різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В складі російських військ вони брали участь в штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Серед найманців:

фігурант, який з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". З почату повномасштабної війни він добровільно "записався" до одного із новостворених загонів Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".

двоє зловмисників з Донецької області, які вступили до окупаційного підрозділу. В 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України;

двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота", які воювали проти наших воїнів в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку Збройних сил Росії. Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.