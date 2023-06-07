Мессі обрав несподіваний новий клуб: де буде грати футболіст [ Редагувати ]
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Трансферної саги на все літо з переходом Ліонеля Мессі до нової команди не вийшло. Нападник оперативно визначився з місцем продовження кар'єри.
Про це заявив біограф аргентинця Гільєм Балаге. Семиразовий володар "Золотого м'яча" приєднається до "Інтера Маямі". Флоридські "чаплі" нібито виграли конкуренцію за чемпіона світу в аравійського "Аль-Хіляля" та іспанської "Барселони".
Мессі вирішив перебратися в МЛС. Клуб Девіда Бекхема для підписання аргентинця заручився підтримкою босів ліги заради підготовки привабливішої пропозиції для нападника.
Зокрема, він може отримати частку доходу від нових підписників MLS Season Pass – платформи трансляцій МЛС на Apple TV+. Натомість Adidas, щоб переконати Мессі поїхати за океан, запропонував відсоток від зростання продажів унаслідок виступів "десятки" в Штатах.
До Північної Америки аргентинський нападник переїде в статусі вільного агента. Він покинув "Парі Сен-Жермен" після двох сезонів на "Парк де Пренс". До французького етапу кар'єри Мессі віддав 17 сезонів "Барселоні".
У 2022 році до лав "Інтера Маямі" перебрався оборонець збірної України Сергій Кривцов. Імовірний новий одноклубник титулованої зірки провів 15 матчів за "чапель" в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Флоридці, однак, перебувають на дні Східної конференції МЛС.
Для покращення результатів "Інтер Маямі" найме нового головного тренера замість нещодавно звільненого Філа Невілла. Мессі обрав пріоритетний варіант керманича команди – коуч збірної Мексики на ЧС-2022 Херардо Мартіно. Шляхи двох аргентинців перетнулися в "Барсі" в сезоні 2013/14.
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