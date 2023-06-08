Як виглядає зруйнована Каховська ГЕС з гелікоптера (відео) [ Редагувати ]
Десятки населених пунктів України опинилися під водою через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Державна прикордонна служба України показала на відео масштаби підтоплень у районі самої станції.
Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. росія заплатить за свої злочини.
Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.
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