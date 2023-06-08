Палата представників Сполучених Штатів закликає президента Джо Байдена передати Україні ще озброєння напередодні контрнаступу. Зокрема, далекобійні ракети ATACMS.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван побоювався, що відправка ATACMS може призвести до переростання війни Росії проти України в Третю світову війну, оскільки Україна зможе використовувати цю зброю для атак у глибині російської території. Останнім часом у Пентагоні дедалі частіше висловлюються побоювання, що у США і так не так багато зброї.

Але останніми тижнями протидія адміністрації відправленню боєприпасів слабшає. Сам Байден нещодавно дав зрозуміти, що він може бути відкритий для відправки ATACMS. Відповідаючи на запитання, чи може Вашингтон погодитися надати ракети, президент наприкінці травня сказав, що цей варіант "все ще в грі". Пізніше представник Білого дому заявив, що політика адміністрації не змінилася.

Тепер група членів Палати представників США на чолі з представником Джейсоном Кроу посилює тиск на Білий дім. У четвер у листі Байдену 10 законодавців-республіканців і законодавців-демократів закликали президента якнайшвидше дати "зелене світло" ATACMS.

"Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми можемо і повинні допомогти вийти з цього глухого кута. Швидко надавши українським силам ці додаткові можливості, ми можемо значно підвищити їхні шанси на перемогу, відновити мир у Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий світ", - йдеться в листі.

При цьому прихильники відправки ATACMS кажуть, що оскільки вони стріляють з високомобільних артилерійських ракетних систем, уже відправлених в Україну, вони не потребують тривалого навчання і логістичних ланцюжків, і їх можна використовувати негайно.

Вони також закликають президента схвалити інші сучасні озброєння, включно з винищувачами F-16 американського виробництва і додатковими засобами ППО, такими як ще одна система протиракетної оборони Patriot. У ньому також міститься заклик прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які мають прибути в Україну до кінця року.