Підрив Каховської ГЕС: як брешуть про трагедію на російському телебаченні

Недолугі фейки - часом зляпані нашвидкуруч і абсолютно безглузді - потужна зброя у руках кремля і невідʼємна частина його гібридної агресії. Як вона убиває? І чому за 9 років війни та майже півтора року повномасштабного вторгнення рф в Україну досі є люди, які вірять пропаганді? Про це далі - в матеріалі Ольги Жидецької.