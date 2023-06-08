Які збитки для екосистеми: розмова з міністром захисту довкілля та природних ресурсів України [ Редагувати ]
А от які екологічні збитки завдали екосистемі окупанти, підірвавши Каховську ГЕС? Ірина Баглай розпитала в Руслана Стрільця - міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Дивімося.
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