Десятки вантажівок та сотні тон допомоги із західних регіонів прямують до Херсонщини. Жителі Заходу активно збирають усе найнеобхідніше для порятунку постраждалих. Окрім гуманітарної допомоги у регіонах розгорнули спеціальні прихистки. Там готові прийняти усіх, хто потребуватиме тимчасового житла. Про це далі.

Допомогу жителям підтоплених територій Херсонщини готують до відправлення на одному із найбільших складів заходу України - у Львові. Тут волонтери пакують евакуаційні набори окремо для жінок та чоловіків.

Олександр, волонтер:

Не хочеться чоловікові отримати жіночі там шкарпетки чи жіночу спідню білизну. Предмети першої необхідності, якщо виїхали швидко із собою не взяли, це допоможе.

В окремі коробки складають медикаменти. Тут усе посортовано. Частина ящиків для місцевих лікарень. Є окремо і для жителів підтоплених громад.

Мар'ян, волонтер:

В основному це є засоби перев'язки, засоби, які є при шлунково- кишкових захворювпннях, жарознижуючі, при отруєннях. Ці аптечки розраховані в середньому від 200 до 500 чоловік в залежності від наповнення.

Напередодні волонтери із Львова вже відправили десятки візків, милиць та різноманітних ходунців. Зараз збирають гроші, аби закупити спеціальні човни.

Наталія Шелестак, волонтер:

Човни мають бути з металевими дном і сподіваюся, що ми зможемо хоча б якусь частину закрити, бо вони дуже дорогі. Ті човни - звичайні надувні, які ми могли дістати, передали.

Збирають допомогу і на Буковині. До гуманітарних пунктів місцеві жителі приносять блоки питної води, продукти харчування тривалого зберігання, рятувальні жилети та надувні моторні човни.

Олексій, житель Чернівців:

Два надувні човни в комплекті з моторами придбали за власні кошти, підтримуємо як можемо.

Олена, жителька Чернівців:

Принесли води і я думаю, будемо залучати ще других людей, це потрібно робити, якскоріше, тому що це само необхідне, яке люди повинні мати, першу допомогу.

В зону підтоплень вирушили місцеві працівники ДСНС.

Ольга Ходоба, директорка департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації:

Відправляють 10 осіб свого особового складу для того ,щоб брати участь як і в аварійних роботах, в рятувальних роботах, відновлювальних роботах і, звичайно, 3 одиниці спецтехніки: це є автокран і вантажівка, і позашляховик форд.

На Івано-Франківщині волонтери відкрили терміновий збір допомоги для жителів Херсонщини. На заклик вже відгукнулися сотні небайдужих - серед них як пересічні прикарпатці, так і чимало підприємців. Другий день поспіль люди безперервно приносять все необхідне: засоби гігієни, спальні мішки, одяг та їжу.

Ірина, переселенка із Харкова:

Людей просто шкода, там всі свої. Ми самі із Харкова, ми теж були в такій ситуації. Тому хотілося поділитися трошки, щоб людям було легше.

Особливо багато люди приносять бутильованої води та корми для тварин.

Зоя, жителька Івано-Франківська:

Співчуття і побачена біда. Видно все і як тварини гинуть, і люди бідують, і як знищена наша земля. Це не може не викликати співчуття. І бажання допомогти.

А на Закарпатті вже сьогодні відправили 10 вантажівок із необхіднішим. В регіоні очікують і на міжнародну підтримку.

Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради:

Вчора працювали цілий день, щоб наші іноземні партнери підтримали нас. Надали необхідні речі - у нас є список. Я думаю, це буде направлено в короткі терміни - і чехами, угорцями, румунами - ми звернулися до всіх, чекаємо.

Окрім гуманітарної допомоги на заході України готові надати і прихисток. Для постраждалих жителів Херсонщини у кожному тиловому регіоні вже підготували приміщення. В Ужгороді - це пів сотні кімнат в одній із відремонтованих поверхівок.

Павло Форкош, завідувач відділення з тимачсового поселення ВПО Ужгородської міської ради:

Минулого року почалися ремонтні роботи, які фактично закінчені, але потребують деяких нюансів, зокрема по забезпеченню меблями, які ми вже замовили!

Всього на Заході України готові прийняти десятки тисяч жителів із підтоплених територій Херсонщини.

Наталія, волонтер, переселенка із Лисичанська: