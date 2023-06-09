Окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі: є загиблі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 9 червня, окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Через ворожу атаку загинули двоє людей.
Він повідомив, що через ворожу атаку загинуло двоє працівників лікарні - молодша медична сестра та сантехнік.
Ще двоє людей отримали поранення.
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