Організація Об'єднаних Націй набрала в рота води в день, коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Мовчання ООН було помилковим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що швидка реакція - це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

"Тут просто, я вибачаюсь за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували День російської мови і набрали в рота води. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом та кров'ю, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати і нічого не робити", - зазначив Кулеба.

Міністр також зазначив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, оскільки він організував невелику команду в Херсоні для допомоги. Але навіть така реакція була неадекватною для масштабу трагедії.

Кулеба додав, що після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові їхати на лівий берег області та допомагати з евакуацією та гуманітаркою, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Але, за словами міністра, цього, ймовірно, не станеться.