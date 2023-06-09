У Києві ввечері 9 червня сталася серйозна ДТП у Печерському районі. На бульварі Лесі Українки біля ЦВК автомобіль вилетів із проїжджої частини, є постраждалі.

Відео з місця події поділились у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

На кадрах видно, як один автомобіль вилетів за межі проїзної частини та сильно постраждав. Машина повністю розкурочена, мабуть, після зіткнення зі стовпом. На проїжджій частині валяється колесо та залишки автомобіля.

За попередньою інформацією, водій їхав на великій швидкості, але не впорався з керуванням та врізався у стовп. Він живий, але у тяжкому стані.

Навколо місця аварії зібралося багато людей, також працюють поліція та швидка допомога.

Дехто з очевидців вирахував винуватця ДТП — ним може виявитися відомий блогер, тренер і бодібілдер Сергій Данилець, а також його дружина Анастасія.

Підтвердження цієї інформації немає, але номери та марка авто збігаються з тим, на якому їздить Сергій — BMW держномер KX7707MM.