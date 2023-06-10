ЗСУ вдалось прорвати першу лінію оборони росії в деяких районах - розвідка Британії [ Редагувати ]
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В деяких районах фронту Збройним силам України ймовірно вдалось досягти значного прогресу й прорвати першу лінію російської оборони.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
Як пише розвідка Британії, протягом останніх двох діб в окремих секторах на сході й півдні України відбулись важливі кроки з боку наших воїнів.
"У деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше", - пише пресслужба.
Зазначається, що дії ворога тим часом неоднозначні:
- деякі підрозділи, ймовірно, проводять маневрові оборонні операції;
- інші відступили в певному безладі, на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян після відступу через власні мінні поля.
"російські військово-повітряні сили були незвично активні над півднем України, де повітряний простір є більш вільним для росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - додає розвідка.
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