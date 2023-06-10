В деяких районах фронту Збройним силам України ймовірно вдалось досягти значного прогресу й прорвати першу лінію російської оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Як пише розвідка Британії, протягом останніх двох діб в окремих секторах на сході й півдні України відбулись важливі кроки з боку наших воїнів.

"У деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і прорвали першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше", - пише пресслужба.

Зазначається, що дії ворога тим часом неоднозначні:

деякі підрозділи, ймовірно, проводять маневрові оборонні операції;

інші відступили в певному безладі, на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян після відступу через власні мінні поля.

"російські військово-повітряні сили були незвично активні над півднем України, де повітряний простір є більш вільним для росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - додає розвідка.