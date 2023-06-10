Вранці 10 червня в Анкарі (Туреччина) стався вибух на заводі з виробництва ракет та боєзарядів, який належить оборонному машинобудівно-хімічному підприємству MKE.

Як повідомили у Міністерстві оборони Туреччини, внаслідок вибуху загинули п'ять робітників заводу. Також є постраждалі, їх кількість невідома.

На заводі ракет та вибухових речовин MKE в районі Ельмадаг Анкари стався вибух. Внаслідок вибуху загинули п'ять робітників. За фактом інциденту розпочато судове та адміністративне розслідування.

Завод розташований у районі Ельмадаг далеко від житлових кварталів. Вибух чули мешканці навколишніх населених пунктів. Потім очевидці помітили дим над фабрикою, почалася пожежа.

За даними ЗМІ, деяких постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані. A Haber пише, що під завалами перебувають п'ятеро людей. На місце події виїхали пожежники та лікарі.

Вогонь вже вдалося локалізувати. Про причини вибуху поки не повідомляється.

CNN Turk уточнив, що фабрика займається виробництвом ракет та вибухових речовин для Міноборони та МВС Туреччини.