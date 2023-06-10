Окрім цієї лікарні, на Прикарпатті нині є і ще три, які також безкоштовно забезпечують своїх пацієнтів милицями та інвалідними візками.

Поранені українські захисники та цивільні потребують сучасної реабілітації. Виникає потреба в милицях, ходунках, палицях. Як забезпечують такими засобами пацієнтів на Прикарпатті - розповість Жанна Дутчак.

Боєць Роман на лікарняному ліжку вже чотири місяці. У нього тяжкі поранення руки та ноги після ворожого танкового обстрілу.

Роман Мудрий, військовослужбовець ЗСУ:

20 січня мене поранили. Це Кремінне, Донецька область. 23 - я прибув у Франківськ, і дякую всім лікарям, котрі спасли все, що можна.

Віталій Бігун, асистент фізичного терапевта:

Поступив дуже тяжкий, була велика крововтрата, уламкові переломи. Проведено було зовнішню мобілізацію, і внутрішню на ногу, ставили пластину.

Коли загальний стан захисника - стабілізували, медики взялися за його реабілітацію. Ще три тижні тому, кажуть, боєць не міг навіть сидіти. Нині вже сам встає з ліжка.

По палаті Роман пересувається за допомогою ходунців. На дальші відстані - пересідає у візок. Все це в лікарні для нього підібрали індивідуально. А ще - навчили правильно всім цим користуватися.

Катерина Загородня, завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини:

Треба підібрати цей засіб, підібрати його висоту. Якщо ми даємо одну палицю, він не буде знати чи справа, чи зліва.

Щодня підбирають та видають безкоштовно для пацієнтів десятки різних асистивних засобів. Найбільш затребувані - милиці та візки. Всього цього, кажуть медики, наразі вдосталь. Адже цей медичний заклад підписав меморандум про співпрацю із Хабом асистивних технологій.

Катерина Загородня, завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини:

Ця програма називається "Momentum" від "USAID". Вони зробили Хаб у Львові, він зараз єдиний на Україну. Коли нам потрібен певний асистивний засіб, якого ми не маємо, ми просто заповнюємо анкету, пацієнт підписується, відправляємо їм, і вони відправляють нам.

Користуватися цими засоби пацієнти можуть і вдома. І стільки часу - скільки кому потрібно. До прикладу, нашому героєві, військовому Роману, відновлюватися доведеться ще близько пів року.

Окрім цієї лікарні, на Прикарпатті нині є і ще три, які також безкоштовно забезпечують своїх пацієнтів милицями та інвалідними візками. Всі вони - підписали меморандум про співпрацю із Хабом асистивних технологій.