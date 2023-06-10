"Побачимо цю колекцію в Національному історичному музеї в Києві": Ткаченко розповів про повернення "Скіфського золота" (відео) [ Редагувати ]
Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення Апеляційного суду Амстердама про передачу колекції золота скіфів Україні. Про це йдеться у постанові, опублікованій у п'ятницю, 9 червня.
Уже найближчим часом "Скіфське золото" повернеться до Києва і буде експонуватися Національному історичному музеї. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Залишилися деякі технічні питання, які ми спільно з Мінюстом сподіваємося вирішити найближчим часом. Колеги з Міністерства юстиції на зв'язку з музеєм, де зберігалися ці коштовності. Я сподіваюся, що як тільки ці технічні деталі будуть вирішені, ми одразу побачимо цю колекцію в Національному історичному музеї в Києві.
Рішення (суду в Нідерландах - ред.) дуже символічне і надзвичайно важливе для подальших справ, тому що мова йде про викрадені колекції з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях. І ми бачимо, що прецедент створений, і ніхто визнавати тимчасово окуповані території, які ми безперечно звільнимо, не збирається. Але користуючись цим рішенням можна працювати і надалі.
Це спільна робота і міністерства юстиції, де вони відігравали, там би мовити першу скрипку, і Міністерства закордонних справ, і Мінкульту, який надав базову інформацію щодо підтвердження того, що це за музейні об'єкти.
Хотів би нагадати, що частиною цієї колекції було Скіфське золото з Києва, воно власне повернулося до Києва свого часу, поки вирішувалося у юридичній площині питання щодо Скіфського золота з Кримських музеїв. Тому ця спільна робота державних інституцій, з судом у Нідерландах далася взнаки, і безперечно, як тільки золото повернеться, як тільки ця колекція повернеться в Україну, будемо влаштовувати окрему експозицію об'єктів, які довгий час знаходилися в Нідерландах.
До речі нещодавно був у Запоріжжі ,і колеги, які очолюють адміністрації на тимчасово окупованих територіях, розповідали випадки, що в деяких музеях російські окупаційні війська не просто крадуть, а навіть знищують деякі об'єкти, які належать до української історії.
Це відбувається і в бібліотеках, вони замінюють книжки українською мовою. Нам потрібно покласти край знущанню над українською ідентичністю, українською спадщиною. І це рішення нідерландського суду вселяє надію в те, що справедливість буде поновлена і щодо інших предметів.
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Майже десятиліття за скарби, що перебували в Амстердамі, точилися запеклі бої в судах Нідерландів. росія прагнула присвоїти їх собі. Україна ж відкрила юридичний фронт і цього не дозволила.
З населених пунктів, які під постійним ворожим обстрілом, вивозять музейні експонати. Детальніше про те, як рятують артефакти від війни, розкаже Інна Гогой.
Музеї та бібліотеки розграбовані чи знищенні, а вцілілі окупанти використовують, як штаби. І це далеко не все, що вчиняють російські окупанти з культурною спадщиною України на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
Коли і яким чином російські військові та їхні командири, які віддавали накази, відповідатимуть за свої дії? Аби обговорити це, американські конгресмени викликали на розмову спецпредставницю Держдепу.
Чекають військові зараз й на сучасні винищувачі F-16. Після саміту Великої Сімки, де принципово було прийнято рішення щодо надання Києву літаків, щодня лунають заяви від світових лідерів - хто і чим може бути корисним Києву в міжнародній авіаколіції.