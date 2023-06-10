Верховний суд Нідерландів залишив чинним рішення Апеляційного суду Амстердама про передачу колекції золота скіфів Україні. Про це йдеться у постанові, опублікованій у п'ятницю, 9 червня.

Уже найближчим часом "Скіфське золото" повернеться до Києва і буде експонуватися Національному історичному музеї. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Залишилися деякі технічні питання, які ми спільно з Мінюстом сподіваємося вирішити найближчим часом. Колеги з Міністерства юстиції на зв'язку з музеєм, де зберігалися ці коштовності. Я сподіваюся, що як тільки ці технічні деталі будуть вирішені, ми одразу побачимо цю колекцію в Національному історичному музеї в Києві.

Рішення (суду в Нідерландах - ред.) дуже символічне і надзвичайно важливе для подальших справ, тому що мова йде про викрадені колекції з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях. І ми бачимо, що прецедент створений, і ніхто визнавати тимчасово окуповані території, які ми безперечно звільнимо, не збирається. Але користуючись цим рішенням можна працювати і надалі.

Це спільна робота і міністерства юстиції, де вони відігравали, там би мовити першу скрипку, і Міністерства закордонних справ, і Мінкульту, який надав базову інформацію щодо підтвердження того, що це за музейні об'єкти.

Хотів би нагадати, що частиною цієї колекції було Скіфське золото з Києва, воно власне повернулося до Києва свого часу, поки вирішувалося у юридичній площині питання щодо Скіфського золота з Кримських музеїв. Тому ця спільна робота державних інституцій, з судом у Нідерландах далася взнаки, і безперечно, як тільки золото повернеться, як тільки ця колекція повернеться в Україну, будемо влаштовувати окрему експозицію об'єктів, які довгий час знаходилися в Нідерландах.

До речі нещодавно був у Запоріжжі ,і колеги, які очолюють адміністрації на тимчасово окупованих територіях, розповідали випадки, що в деяких музеях російські окупаційні війська не просто крадуть, а навіть знищують деякі об'єкти, які належать до української історії.

Це відбувається і в бібліотеках, вони замінюють книжки українською мовою. Нам потрібно покласти край знущанню над українською ідентичністю, українською спадщиною. І це рішення нідерландського суду вселяє надію в те, що справедливість буде поновлена і щодо інших предметів.