Яскраве "фаєр-шоу": ЗСУ знищили та пошкодили 68 одиниць техніки ворога (відео) [ Редагувати ]
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом минулої доби виконали 1520 вогневих завдань та влаштували "фаєр-шоу" для окупантів.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Так, військові Збройних сил України вели контрбатарейну боротьбу і роботу по планових цілях, виявлених раніше.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже п’ять рот. Також було знищено три склади з боєприпасами ворога.
"Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 танків, 13 одиниць БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", 4 самохідні артилерійські установки "Акація", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Supercam", 4 гармати "Гіацинт-Б", РЕБ "Житель", - розповів Тарнавський.
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