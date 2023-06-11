Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією 37-річному сину [ Редагувати ]
Американський фінансист Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією вартістю $25 млрд своєму 37-річному сину Александру. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.
У грудні 2022 року рада директорів фондів "Відкрите суспільство" 92-річного Сороса обрала Алекса Сороса головою замість його батька. Крім того, він став президентом у комітеті політичних дій Джорджа Сороса.
Александр Сорос - єдиний член сім'ї в інвестиційному комітеті, який контролює Soros Fund Management - компанію, яка управляє коштами фонду та сім'ї.
За інформацією WSJ, дехто сумнівався, що Джордж Сорос віддасть контроль над своїми активами. Газета зазначає, що раніше він заявляв, що не планує передавати свої фонди дітям. Однак, як пише WSJ, Сорос передав управління активами Александру, оскільки той "завоював довіру батька", підмінюючи його у ділових поїздках.
Сорос-молодший заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що продовжить підтримувати американських лівих політиків і займатися внутрішньою політикою США, оскільки вважає себе більш політично активним, ніж його батько.
Александр Сорос
Фонди Соросів "Відкрите суспільство" щороку спрямовує $1,5 млрд групам, які захищають права людини в усьому світі та допомагають будувати демократії. Також фонди фінансують університети та інші освітні організації.
Особистий капітал Сороса Forbes оцінює у $6,7 млрд.
Нагадаємо, у травні 2022 року мільярдер Сорос заявив про "початок Третьої світової війни" та закликав якнайшвидше перемогти путіна.
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