Люди вистрибували з балконів та благали допомогти: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу [ Редагувати ]
російська терористична армія у ніч проти 13 червня завдала ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Кривому Рогу Дніпропетровської області. У перші хвилини після обстрілу люди благали про допомогу та стрибали з балконів.
Відео поширила патрульна поліція України.
На кадрах з боді-камер патрульних видно, що саме вони першими прибули на місце ракетного удару. Поліцейські одразу кинулись допомагати людям.
Жителі обстріляної багатоповерхівки стрибали з балконів та благали про допомогу. Патрульні ж намагались їх вивести із палаючого будинку.
Один із постраждалих каже, що його викинуло із власної квартири і тепер вона горить. Він просить у поліції води.
"Дайте води, хто-небудь. Оце квартира моя горить. Мене викинуло звідти", - каже потерпілий чоловік.
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