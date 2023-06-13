російська терористична армія у ніч проти 13 червня завдала ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Кривому Рогу Дніпропетровської області. У перші хвилини після обстрілу люди благали про допомогу та стрибали з балконів.

Відео поширила патрульна поліція України.

На кадрах з боді-камер патрульних видно, що саме вони першими прибули на місце ракетного удару. Поліцейські одразу кинулись допомагати людям.

Жителі обстріляної багатоповерхівки стрибали з балконів та благали про допомогу. Патрульні ж намагались їх вивести із палаючого будинку.

Один із постраждалих каже, що його викинуло із власної квартири і тепер вона горить. Він просить у поліції води.

"Дайте води, хто-небудь. Оце квартира моя горить. Мене викинуло звідти", - каже потерпілий чоловік.