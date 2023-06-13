Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє в Twitter прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України", - написав Шмигаль.
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