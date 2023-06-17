Підрив Каховської ГЕС: заступниця міністра юстиції розповіла про репарації [ Редагувати ]
У суботу, 17 червня, під через телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра юстиції України (репарації за Каховську ГЕС) Ірина Мудра розповіла про репарації, які отримає Україна після підриву Каховської ГЕС.
На сьогодні конкретну суму, яка підлягатиме відшкодуванню через підрив Каховської ГЕС установити неможливо у звʼязку з тим, що більша частина Херсонської області перебуває у тимчасовій окупації. Відповідно до останнього звіту Світового банку, Європейської комісії України та ООН за період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року орієнтовна загальна сума збитків становила 14 млрд 11 мільйонів доларів США. Але ми розуміємо, що ця сума буде набагато більшою і з урахуванням у тому числі тієї шкоди, яку було нанесено підривом Каховської ГЕС.
Також вона розповіла, що наразі ми маємо потужну міжнародну підтримку компенсаційного механізму відшкодування збитків. Концепція цього механізму складатиметься з таких елементів:
- Міжнародний реєстр збитків, завданих рф
- Компенсаційна комісія
- Компенсаційних фонд
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