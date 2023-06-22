Погода в Україні 22 червня буде спекотною та майже безвітряною. Сьогодні очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, дрібні короткочасні дощі накриють захід України, а саме Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Місцями можливі грози.

На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +25 +30 градусів, а вночі опуститься до +14 +19 градусів.

У Карпатах вдень очікується до +20 градусів, вночі +8 +13.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +28 +30 градусів, а вночі +16 +18 градусів.