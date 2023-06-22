Дрібний дощ та спека до +30: погода в України здивує [ Редагувати ]
Погода в Україні 22 червня буде спекотною та майже безвітряною. Сьогодні очікується спека до +30 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, дрібні короткочасні дощі накриють захід України, а саме Волинську, Львівську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Місцями можливі грози.
На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +25 +30 градусів, а вночі опуститься до +14 +19 градусів.
У Карпатах вдень очікується до +20 градусів, вночі +8 +13.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень +28 +30 градусів, а вночі +16 +18 градусів.
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