В перспективі Україна втрачає цілий регіон для можливості вирощувати зернові культури, займатись сільським господарством. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у випуску програми "Акцент" заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Вода поступово відходить і фактично стає краще. Але ми розуміємо, що в перспективі ми втрачаємо цілий регіон аграрний для можливості вирощувати, займатись сільським господарством, поновлювати роботу не лише зернової групи, але й тваринницьких комплексів, тому що без води фактично життя для аграрного бізнесу там не буде. Що стосується правої частини України, то ми знаємо, що фактично через наслідки підриву Каховської ГЕС більше 10 тисяч га землі було затоплено, відповідно це візобразиться на продовольчому експортному потенціалі", - зазначив Марчук.

Він додав: "Коли вода зійде, це матиме певні екологічні наслідки. Тому що, перш за все, вода призведе до того, що буде потім псуватись грунт. Більше того, коли осяде вода, залишиться мул. А ми знаємо, що Каховська ГЕС обслуговувала не лише можливості постачання води для сільськгосп. виробників, це були й промислові об'єкти. Відповідно, значна кількість металів осяде в грунті".