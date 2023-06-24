Скандал з Пригожиним: в москві та підмосков'ї проводять "антитерористичні заходи" [ Редагувати ]
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В москві та підмосков'ї заявили про проведення "антитерористичних заходів" на фоні конфлікту власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з військовим керівництвом рф.
Про це повідомляє мер Москви сергій собянін.
За його словами, ці заходи направлені на "посилення безпеки".
"Запроваджено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів", - заявив собянін.
Пізніше стало відомо про впровадження аналогічних заходів і впПідмосков'ї. Губернатор Андрій Воробйов заявив, що росіянам слід утриматись від поїздок за межі регіону, особливо на півдні Московської області.
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