За час повномасштабного вторгнення в Україні росіяни вбили 490 дітей, 1031 - зазнали поранень. Проте насправді постраждалих значно більше, адже війна травмує ще й психіку. В "Охматдиті"організували проєкт ментальної допомоги - наймолодших пацієнтів лікуватимуть музикою. Перший сеанс незвичайної терапії - слухав і Даніїл Снісар.

Дитяча лікарня "Охматдит". Музики роблять останні приготування перед концертом для пацієнтів закладу. Тут гратимуть класичні та народні українські твори, щоб допомогти дітям відволіктися від реалій війни.

Герман Макаренко, диригент:

Війна не лише руйнує матеріальні обʼєкти. Не лише руйнує спадщину. Не лише руйнує нашу екологію, а руйнує наші душі. Це проект, який відбувається вперше в Україні. А саме, відновлення діточок, військових, мешканців деокупованих територій саме під час військових дій. Так, метод музика-арттерапія – він не є новим. Але в перше це робимо ми під час війни.

Серед пацієнтів "Охматдиту" чимало дітей, які опинилися у лікарні саме через воєнні події. Дехто, разом із батьками рятувався від обстрілів. І це лишило слід на здоровʼї. Захар - один із таких пацієнтів.

Захар, пацієнт "Охматдиту":

Інколи оце бува гуляю, в автомати граю. А у мене ноги трясуться, а я не знаю чого, бо я дуже сильно хочу іграшку достати. Чи починає голова дьоргатися. Раніше я дуже сильно хворів. Цілими днями лежав. Цілими днями крапався. А зараз я вже бігаю, пригаю.

Війна підкосила здоровʼя 10-річного хлопця після того, як йому довелося покинути рідне місто - Бахмут. Про тодішні події хлопець памʼятає небагато. Але мріє повернутися до свого улюбленого місця там.

Володимир Жовнір, генеральний директор лікарні "Охматдит":

Діти вони іноді не можуть проявити свої почуття, не можуть висловити. Але сто відсотків - вони це все відчувають. Зараз жодної дитини в Україні немає, яка б тим, чи іншим чином не переносила війну. Хтось евакуювався, хтось сидів в підвалах, хтось втратив батька. Тому такі проекти - вони дуже потрібні.

Це не просто концерт з випадкових творів, а спеціально розроблена терапія. Композиції Вівальді, Моцарта, українські народні – "Два дубки", "Ніч така місячна..." - мелодії підбирали професійні психологи...

Олена Онопрієнко, завідувачка центру медикопсихологічної, соціальної допомоги лікарні "Охматдит":

Розуміючи, що втрачена безпека внутрішня дитини, в нього високий рівень тривоги - наша вся задача створити цей комфортний простір, щоб він був психотерапевтичний.

Ще одна мета - наукова. За допомогою музики і психологічних досліджень - фахівці напрацьовуватимуть теоретичну базу для розвитку терапевтичної галузі.

Під час концерту впсихологи взаємодіють з дітьми, щоб дізнатися - як музика змінює їхній психоемоційний стан. Потім ці результати узагальнять. І цим унікальним науковим надбанням зможуть користуватися лікарні всього світу. Музикотерапією задоволені і діти, і їхні батьки.

Захар, пацієнт "Охматдиту":

Це рослабляє трохи. Деяка музика трохи розслабляє.

Майя, мама пацієнта:

Я бачу по дитині - він і співав, і танцював, і хлопав. Дуже йому сподобалося. Якщо ще будуть - будете ходити. Обовʼязково! Кажи дякую. "Дякую".

І це не лише спосіб поліпшити ментальне здоровʼя, а й можливість - пізнати історію - вважають юні слухачі.

Щоб нинішнє покоління більше звертало на класику, а не на сучасну музику.

Мені понравилось. Все супер! Я дуже люблю класичну музику. Коли особливо вона так в живу. Це дуже надихає, розслабляє. Я чуть не заплакала.

Проєкт, який реалізують в "Охматдиті", триватиме 4 місяці. Музикотерапія передбачатиме і групові, і індивідуальні заняття. У планах оркестру також "музична" реабілітація жителів деокупованих територій і військових у гарячих точках.