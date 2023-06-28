Прем'єр Естонії закликала європейських союзників посилити оборону [ Редагувати ]
Європейські країни повинні підвищити свою обороноздатність як проти Росії, так і проти Білорусі.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас під час пресконференції з президентом Європарламенту Робертою Метсолою в Брюсселі.
"Ми розглядаємо Білорусь як співагресора. Тому вони весь час працювали разом з Росією. Ми знаємо про Росію і Білорусь те, що вони непередбачувані і небезпечні. І це не змінилося", - заявив Каллас відповідаючи на питання, чи становлять "вагнерівці" в Білорусі ризик для Естонії.
Каллас зауважила, що нарощування оборонної промисловості й обороноздатності сьогодні є надзвичайно важливими, у зв'язку з чим країни Європи повинні почати робити відповідні кроки.
Зокрема прем'єр Естонії додала, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.
"Україна є жертвою російської війни. І згідно з міжнародним правом, Росія повинна відшкодувати збитки; нам потрібне рішення, яке дозволило б використовувати заморожені активи, які були вилучені за допомогою санкцій у російських громадян і компаній, для компенсації збитків. Мій уряд також працює над відповідним законопроектом, але нам потрібне європейське рішення", - заявила прем'єр.
Президент Європарламент, зі свого боку, зауважила увагу на необхідності закрити міжнародні лазівки і посилити санкції проти Росії. Вона привітала 11-й пакет санкцій й додаткові 50 млрд євро на підтримку Україні.
Також Метсола додала, що спроба заколоту в Росії піднімає питання про "крихкість Російської Федерації".
"Тому для ЄС найважливіше - не змінювати курс; ми не можемо відволікатися на політику Кремля і повинні продовжувати і посилювати нашу підтримку України в цьому контексті", - додала Метсола.
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