Зараз же для жителів Херсонщини важлива допомога кожного українця.

Херсонщина пережила окупацію, оговтується після катастрофи, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і щодня потерпає від обстрілів. Зараз мешканцям допомагає вижити волонтерська допомога, яку передають звідусіль. Гуманітарний вантаж привезли, зокрема, і з Сумщини.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

Волонтери привезли на Херсонщину гуманітарну допомогу. Її збирали в Сумах, в першому гуманітарному штабі. Долучалось багато містян.

Ксенія Гриник, керівниця благодійного фонду:

Були ті, хто просто телефонували, що вже зібрані великі автівки і готові були привезти, були ті, що приходили до штабу і просто казали: ми знаємо, що ви збираєте, ми знаємо, що ви поїдете і допоможете, без дзвінка, самостійно приносили допомогу.

Продукти, побутова хімія, ліки. Усе це розвантажується за тисячу кілометрів.

Зараз в основному допомагають тим, чиї оселі накрила велика вода після підриву окупантами каховської греблі. Тут потік ішов попід дахами.

Ольга, керівниця гуманітарного штабу Білозерківської громади:

У нас на цей час більше як 130 осель пошкоджено. Так что пока працюємо з ними. Чим можем, тим і допомагаєм, шо привозять нам, всім роздаєм. Ми дуже всім вдячні.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

На жаль, Херсонщина зустріла нас невтішними новинами. Зранку селище міського типу Білозерка було обстріляне росіянами. Загинула 71-річна жінка. Постраждала 74-річна жінка. Також травми отримав 20-річний хлопець. Його госпіталізовано. Щонайменше 12 будинків пошкоджені.

У Херсоні рашисти вгатили по "Пункту незламності". Загинули двоє містян, ще двоє - опинилися в лікарні. Знищений собачий притулок.

Лише минулої доби рашисти понад 8 разів вікдривали вогонь по регіону, випустивши до півтисячи 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА.

Галина Журавленко, мешканка Білозерки:

Страшнувато, раніше трошки тише було, далі від нас, то зараз дуже страшно. Сьогодні в півсьомого ранку злетіли всі з кроватей, бігом у подвал, полуроздіті, полуголі з дітьми, то страшнувато, дуже страшнувато. Наскільки я така жінка витримана і видержана, то уже і в мене нерви здають, то тяжко.

Тут складно, але тим міцніша впевненість місцевих мешканців у тому, що їм вдасться - відродити свою землю та господарства.

Галина Журавленко, мешканка Білозерки:

Не кину свою рідну хату, яку батько заробив своєю працею трудною, не кину нічого, залишусь тут до последнього і буду ждать перемоги і все в нас буде добре.

В обласній владі обіцяють виплати всім постраждалим від затоплення.

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової:

Комісії по обстеженню домогосподарств вже почали працювати. Ми якби анонсуємо, що на наступному тижні вже будуть перші виплати. 26 сіл відновлюються.

Ольга, керівниця гуманітарного штабу Білозерківської громади:

Це Україна, ми незламні, нас не запугать, такий народ.

Зараз же для жителів Херсонщини важлива допомога кожного українця.