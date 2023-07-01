Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які спрямовані на спрощення умов погашення споживчих кредитів для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на уражених війною територіях. Про це повідомляється у Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Підписано два законопроекти №9051 та №9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього.

У документі запропоновано на час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

При цьому упродовж 6 місяців після завершення воєнного стану споживачі, кредити яких було реструктуризовано, мають погасити відсотки за кредитом.