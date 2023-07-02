В Польщі чоловік жорстоко вбив українця [ Редагувати ]
В Польщі невідомий чоловік із ножем напав на українця. Він завдав йому чотири удари ножем у груди. Постраждалий внаслідок отриманих травм загинув в лікарні.
Про це пише Gazeta.Pl.
Як стало відомо, інцидент стався у Хелмі. Там невідомий чоловік з ножем напав на 36-річного українця. Нападник завдав йому чотири удари ножем у груди. Внаслідок чого постраждалий помер у лікарні.
Зараз поліція шукає нападника. До пошуків залучили кінологів із собаками. Мотиви вбивства наразі невідомі.
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