У цьому волонтерському центрі можуть прийняти одночасно до 60-ти переселенців.

Львівщина від самого початку війни стала прихистком для тисяч переселенців, а ще транзитним регіоном для тих, хто мав намір врятуватися від війни за кордоном. Нині в регіоні надають житло людям з півдня України, які втратили свої домівки після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Христина Гашенко зустрічала автобуси з біженцями. І готова розказати, чим іще львів'яни допомагають постраждалим.

Пізно ввечері на територію одного зі львівських волонтерських прихистків заїжджають мікроавтобуси. Усі пасажири - родом із Херсонщини.

Ви вигружаєте речі і зараз сюда на вхід чи там в коридорі є рецепція, і прянощі. зЗ сім'ями підходите і ми будемо вас реєструвати.

Тамара дістає сумки. До Львова приїхала з Корабельного району Херсона - одного з найбільш постраждалих від затоплення.

Тамара, жителька Херсона:

Я живу на 7-му, нас не підтопило, але первий тоже не було у воді, стояло просто перед цим.

Ховаючись від ворожих обстрілів, пенсіонерка змінила кілька місць проживання - жила в різних селах. Але зрештою вирішила - залишатися в рідному регіоні далі небезпечно.

Тамара, жителька Херсона:

Часний сектор у нас підтоплений сильно, в гідропарку все обвалено, ну дуже-дуже. А в'їхала, бо тому що стрілянина сильно велика і стріляють каждий… і розбивають, і убійства.

На Львівщині у пенсіонерки немає знайомих чи родичів. Тому певний час вона житиме у волонтерському прихистку. Як і решта тих, хто приїхав із нею.

У черзі на поселення - Любов та її син Артем. Вони також із Херсона. І їм теж просто не вистачило сил жити у місті, яке постійно під ударами росіян.

Це буде ваша кімната, проходьте. - Люкс, можна сказати. Дякуємо.

Прихисток потрібен лише на одну ніч, каже Любов. Вже завтра - вона з сином вирушить за кордон.

Любов, переселенка з Херсона:

- Зараз будемо домовлятися далі. - Куди? - Куди-небудь, подалі звідси. Де тиша. Щоб не боятися жити. - У Чехію. - Хтось там є у вас? - Ні.

У цьому волонтерському центрі можуть прийняти одночасно до 60-ти переселенців. Тут люди можуть жити до двох тижнів. Далі - тим, хто не їде за кордон, - шукають житло десь у містах і селах регіону чи в інших областях.

Альбіна Бріліантова, проект-менеджер центру підтримки і захисту переселенців:

Ми приймаємо усіх, ми не робили обмеження, не тільки з дітками, ми їх скеровуємо в прихистки, де розраховані на довготривалі посилення. Зазвичай це прихистки знаходяться у Львівській області, також працюємо із прихистком в Івано-Франківській

Втім Львівщина працює не лише як транзитний регіон для біженців та не лише розселяє тих, кому потрібна нома домівка. Львів'яни продовжують допомагати і тим, хто залишається на Херсонщині.

Це приміщення одного з найбільших волонтерських хабів в Україні. Звідси щотижня на Херсонщину, та й в інші прифронтові регіони, волонтери відправляють десятки тонн гуманітарної допомоги. Ось - уже готові до відправлення коробки з продуктами. А тут - волонтери сортують побутову хімію.

Леся Фураж, волонтер:

Це і бальзам для волосся, і шампунь, і капсули для прання, мило, вологі серветки, антисептики. 300 штук коробок ми наскладали на сьогодні, тут вже напевно 350.

Ось тут човни та інші важливі речі для рятувальних операцій.

Чоботи резинові, все, що треба, щоб відкачувати воду, мотопомпи, засоби для очищення води.

А ще медикаменти.

Маріанна Білик, волонтер:

Саме на Херсонську область ми вирішили закупити при шлунково-кишкових це і отруєння, це сальмонельози, бо насправді вони можуть активізуватися, активно там процвітати, тому для них повністю робимо окремо закупку саме під них.

Галина Савінова, переселенка з Бахмута, волонтерка:

Я знаю, що це таке, коли люди сидять без нічого. Тому це пряма вкрай потрібна нам. Це наша праця, а для людей допомога, бо у тому місці, де я мешкала, не було ні газу, ні світла, ні води. І ми, люди, виживали тільки за рахунок оцієї допомоги.

Загалом після підриву Каховської ГЕС волонтери зі Львівщини передали на Південь близько 5-ти мільйонів літрів бутильованої води, а ще генератори й тисячу комплектів для очистки води. Десятки тонн продуктів, ліків, речей першої необхідності. Волонтери кажуть - готові допомагати й надалі. Скільки буде треба.