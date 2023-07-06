Польща та Британія виступили за пришвидшений вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії, та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україна отримає членство в НАТО за скороченою процедурою. Про це повідомляє "Голос Америки".
Міністри відзначили, що прискорений процес вступу України до НАТО можливий, оскільки українська армія вже має на озброєнні техніку, надану самим альянсом. Вони також висловили надію, що Україна отримає членство в НАТО за прискореною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія при вступі до альянсу на початку року.
Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі, - заявив Збігнєв Рау.
Клеверлі зауважив, що українські військові володіють значним досвідом у використанні стандартного обладнання, доктрини та тактики, характерних для НАТО, що може сприяти скороченню часу для вступу до альянсу.
Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія, врешті-решт, уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами. І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців, - заявив Клеверлі.
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