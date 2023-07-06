З початку війни бізнеси Group DF, які належать бізнесмену Дмитру Фірташу, надали допомогу українцям та ЗСУ на загальну суму 848,6 млн грн. Про це повідомила пресслужба Group DF.

Окрім прямої допомоги ЗСУ, бізнеси Group DF сконцентрували свою допомогу на таких напрямках: гуманітарна підтримка населення 12 міст та 16 сіл, відновлення енергетичної інфраструктури, підтримка медиків та спеціальна допомога регіонам, які постраждали від повені, пов'язаної із вибухом Каховської дамби.

"848,6 млн грн - це сукупна сума допомоги, бізнесів, особисто акціонера, всього нашого персоналу, який створив волонтерські групи. Гуманітарна допомога охопила понад 5,6 млн людей по всій Україні", - повідомив "Подробицям" керівник з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

Ключовими проектами Групи стали:

Проект "Авто для ЗСУ" (купівля 952 автомобілів для українських воїнів).

(купівля автомобілів для українських воїнів). Проект "Контрнаступ" (закупівля антидронних систем ( 3 шт. ), радіоелектронних систем виявлення, глушіння ( 8 шт. ), переобладнання транспортних засобів для ППО ( 9 шт. ), постачання мобільних штабів ( 13 шт. ), купівля дронів ( 138 шт. ).

(закупівля антидронних систем ( ), радіоелектронних систем виявлення, глушіння ( ), переобладнання транспортних засобів для ППО ( ), постачання мобільних штабів ( ), купівля дронів ( ). Проект "Зігріємо наших" (заводи "Рівнеазот" та "Черкаський "Азот", а також RGC Production виготовили 2200 печей-буржуйок для ЗСУ та поставили 260 генераторів для потреб цивільних та військових).

(заводи "Рівнеазот" та "Черкаський "Азот", а також RGC Production виготовили печей-буржуйок для ЗСУ та поставили генераторів для потреб цивільних та військових). Проект "Медицина" (закуплені та доставлені медичні препарати і техніка для госпіталів та лікарень у 12 областях . На замовлення Міністерства охорони здоров'я було передано ліки ( 1760 т ), а також медичне обладнання: монітори, офтальмоскопи, ларингоскопи, портативні дихальні апарати для дорослих та дітей. Азотні підприємства холдингу OSTCHEM відвантажують лікарням медичний кисень ( 489 тис. кубометрів ). Підприємства Групи підтримують БФ "Дитяче серце" (допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії "Охматдит" для дітей, які постраждали від вибухів).

(закуплені та доставлені медичні препарати і техніка для госпіталів та лікарень у . На замовлення Міністерства охорони здоров'я було передано ліки ( ), а також медичне обладнання: монітори, офтальмоскопи, ларингоскопи, портативні дихальні апарати для дорослих та дітей. Азотні підприємства холдингу OSTCHEM відвантажують лікарням медичний кисень ( ). Підприємства Групи підтримують БФ "Дитяче серце" (допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії "Охматдит" для дітей, які постраждали від вибухів). Проект "Відновлення міст" (відновлення енергетичної інфраструктури та водопостачання (відновлення мереж, допомога у ремонті зруйнованих навчальних закладів, будівель на деокупованих територіях України).

"Сьогодні кожна гривня допомоги Group DF та наших людей у певному сенсі перетворюється на "контрнаступальну" зброю. За погодженням зі штабами ми продовжуємо реалізовувати окремі проекти, допомагаємо певним бригадам та підрозділам ЗСУ. Крім того, наші бізнеси сфокусовані на гуманітарних напрямках допомоги - це підтримка постраждалих сімей, відновлення інфраструктури міст, допомога медикам.

У червні ми оперативно відреагували на екологічну катастрофу Каховської ГЕС, надавши гуманітарну допомогу постраждалим у двох областях. Бізнеси Group DF продовжують допомагати Україні, як би їм не було важко. Окрім того, врахуйте, що 2300 людей, наших працівників сьогодні захищають Україну на передовій", - каже Олег Арестархов.

Пресслужба Group DF зазначила, що близько чверті всієї допомоги бізнеси надають через благодійні фонди: YRZ Non-Profit gemeinnurtzige UG, БФ "Вільне повітря", "Всеукраїнський Фонд допомоги сім'ям українських героїв "ДРУГ", ГО "Допоможи фронту", Добровольче формування №8 "Лісовик", БФ "Українська Соціальний Захист, БФ "Волонтери Поділля", БФ "Лазар", БФ "Громади Житомира", БФ "Тепле місто".

У перші дні війни Дмитро Фірташ зробив заяву, у якій різко засудив вторгнення Росії в Україну.

"Світова спільнота має зробити все можливе, для того, щоб Україна та український народ залишалися сильними та незалежними", - наголосив Дмитро Фірташ.

Пізніше в інтерв'ю Ö1-Morgenjournal Фірташ назвав російське вторгнення в Україну "початком катастрофи Путіна".

Також у світових медіа вийшла низка інтерв’ю Дмитра Фірташа на підтримку цієї позиції, зокрема на американському каналі ABC7, CNN.

Видання Forbes Ukraine 3 травня 2022 року опублікувало список підприємців, які найбільше допомогли Україні у боротьбі з окупантами, серед яких і Дмитро Фірташ.

Також вийшов рейтинг від Liga.net 24 лютого 2023 року "Як український бізнес допомагав ЗСУ за рік війни", в якому Group DF увійшла в том 5 компаній, які допомогли Україні під час війни. У п’ятірці також СКМ, Кернел, МХП, Ferrexpo.