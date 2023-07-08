Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки.

Про це повідомляє в Twitter генеральне командування польської армії.

"Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі", - йдеться у повідомленні командування Збройних сил Польщі.

Наголошується, що навчальна присутність частини військ піхоти є "демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні". Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.