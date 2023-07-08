Унаслідок вибуху Каховської гідроелектростанції в Запоріжжі рівень води в нижньому б'єфі знизився на 2,64 метра нижче норми. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram.

Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв, - йдеться у повідомленні.

Також Малашко зазначив, що дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.