У Запоріжжі рівень води впав на 2,6 метра нижче норми [ Редагувати ]
Унаслідок вибуху Каховської гідроелектростанції в Запоріжжі рівень води в нижньому б'єфі знизився на 2,64 метра нижче норми. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram.
Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв, - йдеться у повідомленні.
Також Малашко зазначив, що дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.
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