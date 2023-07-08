Українські військові та командування зараз намагаються намацати слабкі місця в обороні російських загарбників. Робити висновки про результати контрнаступу поки що зарано. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку, полковник Юрій Повх.

Росіяни перейшли до оборони. Спроможностей до наступу масованого вони не мають. Більше того, наш контрнаступ, він очевидно розтягує сили противника, він не знає що відбудеться наступного дня чи через тиждень. І змушений дуже ціпко тримати оборону. І це сковує дуже його сили, і не дає думати про щось інше.

Щодо нашого контрнаступу: не треба чекати якогось дива. Військова наука не передбачає фантастичних якихось проривів. Будь-який різкий наскок-темп - це ризик. А ми не ризикуємо огульно життям наших військовослужбовців, а розробляємо операції відповідно плану. У ворога був час підготуватися і ми не бачимо. Особливо відмічаємо, що ворог особливо велику увагу приділяє фортифікації, інженерним загородженням, мінним полям і прикриття флангів. Тому пройти його оборону досить складно.