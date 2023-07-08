Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 мільярдів доларів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, підсумовуючи 500 днів з початку повномасштабного російського вторгнення.

Коли ми говоримо про втрати, то безумовно цифра 50% всієї енергосистеми. При чому це і генерація, і система передачі. Верифіковано у нас 271 влучання різного роду. Відповідно є об'єкти, нажаль, які знищені вщент, тобто не підлягають відновленню. Але ми сьогодні розпочали і ми в процесі наймасштабнішої ремонтної кампанії за всю історію України... Сьогодні у нас є завдання максимально відновитися до наступного опалювального сезону...

Дуже важливе питання - це ризики, перша за все військові ризики. Тому сьогодні всі програма відновлення пов'язана з програмою захисту відповідних обєктів інфраструктури...

Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 мільярдів. Але знову ж таки треба враховувати, що ця цифра не є статична, вона була приведена на певний період часу.