"Людям вкрай не вистачає води": які регіони найбільше постраждали від підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Віцепрезидент асоціації "Укрводоканалекологія" Андрій Нікітін в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, яка на сьогодні ситуація з водопостачанням у населені пункти, які споживали воду з Каховського водосховища.
"Ситуація складна, людям вкрай не вистачає води. Але, якщо ми будемо брати по регіонах, то потрібно зазначити, що велика частина Херсонської області беруть воду з підземних джерел. Найбільше постраждала Дніпропетровська область. Окрім Кривого Рогу, де проживає 600 тисяч населення, то це і Апостолове, Нікополь, Марганець, Покров. Є кілька невеликих населених пунктів у Запорізькій області, які також мають проблему з водопостачанням", - додав він.
Він додав, що у всіх населених пунктах вкрай не вистачає ресурсів для транспортування води.
"Люди в чергах стоять, аби приїхала водовозка, щоб вони могли набрати води", - каже він.
по темі
Там понад тридцять тисяч жителів щодня стоять у чергах біля автоцистерн. У різних районах організовано пункти видачі води, подекуди почали бурити свердловини.
Їхні будинки вкриті пліснявою і скрізь тхне цвіллю. Люди сподіваються, що їм вдасться просушити майно, аби бодай щось зберегти. На допомогу постраждалим прийшли волонтери.
Не більше 50 літрів на добу. Такий ліміт на воду встановили для жителів міста Покров, що на Дніпропетровщині.
Через рясні дощі в області вийшли з берегів місцеві річки й струмки. Вся вода пішла в села. Подекуди затопило цілі вулиці. Сталося це настільки швидко, що люди не встигли покинути свої хати.
Унаслідок вибуху Каховської гідроелектростанції в Запоріжжі рівень води в нижньому б'єфі знизився на 2,64 метра нижче норми
Минув рівно місяць, як в ніч на шосте червня рашисти підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Дніпро тоді розлився на площі шістсот квадратних кілометрів Херсонщини - разом з десятками населених пунктів.