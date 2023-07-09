Віцепрезидент асоціації "Укрводоканалекологія" Андрій Нікітін в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, яка на сьогодні ситуація з водопостачанням у населені пункти, які споживали воду з Каховського водосховища.

"Ситуація складна, людям вкрай не вистачає води. Але, якщо ми будемо брати по регіонах, то потрібно зазначити, що велика частина Херсонської області беруть воду з підземних джерел. Найбільше постраждала Дніпропетровська область. Окрім Кривого Рогу, де проживає 600 тисяч населення, то це і Апостолове, Нікополь, Марганець, Покров. Є кілька невеликих населених пунктів у Запорізькій області, які також мають проблему з водопостачанням", - додав він.

Він додав, що у всіх населених пунктах вкрай не вистачає ресурсів для транспортування води.

"Люди в чергах стоять, аби приїхала водовозка, щоб вони могли набрати води", - каже він.