Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що аргументом, який має переконати НАТО взяти Україну до Альянсу - в нас найбільш боєздатне військо. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв оцінив, чи може цей аргумент змінити ситуацію.

Скажімо так, з мого спілкування з американськими колегами по політичній спільноті, як вони мені казали: "ЗСУ може вступити в НАТО вже вчора". Тобто ЗСУ вже дійсно готові, щоб стати не просто частиною Альянсу, а стати одним з ключових елементів безпеки для всього Північноатлантичного товариства.

"Велике питання залишається лише до нашої суспільно-політичної, економічної системи, до судової реформи. Тобто до позамілітарних аспектів. Але з військової точки зору Україна зараз переважає якістю, досвідом і навіть кількісно переважає більшість країн НАТО. І насправді ми станемо для союзу не черговою проблемою, а дуже потужним підсиленням", - додав він.