Ситуація на східному напрямку залишається максимально напруженою. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко.

"Ситуація на східному напрямку залишається максимально напруженою. Ворог використовує величезну кількість боєприпасів, також пробує здійснювати штурмові дії, просуватись. Так само наші ЗСУ пробують просуватись, мають певні успіхи, звільняють колись втрачені позиції, наступають. І це є добре. Весь східний напрямок - це величезний постійний бій, який постійно триває. Він дуже гарячий та дуже запеклий. Дуже багато у ворога боєприпасів, артилерії. Вони квадратами накривають, гасять і гасять...", - зазначив Назаренко.

Він додав: "Ворог не збирається залишати територію, попри те, що вони несуть величезні втрати. Ситуація дуже важка і напружена на усьому східному напрямку".