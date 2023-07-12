Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО. Про це повідомив сам президент.

Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

Обговорюємо гарантії безпеки, наше спільне прагнення боронити свободу. Переконаний, зустріч буде змістовною.

Зеленський також подякував Франції за передачу Україні ракет далекого радіусу дії SCALP та іншого озброєння, що є необхідним для захисту нашої держави. Зокрема, йдеться про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Окрім того, український лідер поінформував Макрона про ситуацію на полі бою зараз.