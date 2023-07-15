На сьогодні орієнтовно зібрано вже 2,5 млн тонн зерна. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"На сьогодні орієнтовно зібрано вже 2,5 млн тонн. Найбільше - озимого ячменю, ріпаку і пшениці. Жнива тільки розпочались і більшості південних регіонів, декілька днів тому вже в західних, центральних регіонах. Найважче, зрозуміло, - це Херсонський, Миколаївський, Запорізький, Сумський, Харківський, Чернігівський регіонах, де є великі ризики небезпеки і аграрії працюють наші дуже в тяжких умовах і їх потрібно підтримувати", - зазначив Соломчук.

Він додав: "Мінування дуже сильно сповільнює в першу чергу посівну, адже зменшились площі посівної. Нам дуже багато не вистачає цих комплексів для автоматичного розмінування. За моєю інформацією, влітку та восени десь комплексів 50 ще прийде в Україну, 10-12 вже працює, але це дуже мала кількість. Потрібно 200-300, щоб це було швидке та безпечне розмінування".