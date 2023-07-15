Бербок про переговори України та росії: треба дивитися правді у вічі [ Редагувати ]
Німеччина щодня робить усе можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати змусити росію припинити" війну в Україні.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
За її словами, поки що росію не вдається переконати, тому Україна повинна отримувати підтримку в захисті своїх громадян.
На запитання про те, чи можливі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Бербок відповів негативно: "Я б хотіла, щоб ми могли вести переговори. Але наразі йдеться не про те, що ви хочете, а про те, що потрібно дивитися правді в очі".
А вона, за її словами, полягає в "жорстокій агресивній війні Росії".
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