Німеччина щодня робить усе можливе, щоб "дипломатичним шляхом спробувати змусити росію припинити" війну в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, поки що росію не вдається переконати, тому Україна повинна отримувати підтримку в захисті своїх громадян.

На запитання про те, чи можливі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, Бербок відповів негативно: "Я б хотіла, щоб ми могли вести переговори. Але наразі йдеться не про те, що ви хочете, а про те, що потрібно дивитися правді в очі".

А вона, за її словами, полягає в "жорстокій агресивній війні Росії".