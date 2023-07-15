Вільнюський саміт став зовсім не фіналом, а скоріше відправною точкою. У Вашингтоні - на різних рівнях, від топчиновників, до експертів, які цих чиновників консультують, тільки й розмов: що далі? На війні, у великій політиці, на шляху України до НАТО… Позицію, за яких умов це не може статися - команда Байдена виробила. Тут однозначно - "поки йде війна", аби не почати Третю світову, не втягнути у бойові дії саму Америку. А от щодо того, коли і як це має статися - поки не домовилися. Більше того навіщо Україна хоче в Альянс - зрозуміло всім, це єдина дієва гарантія безпеки. Але чому саме НАТО має прагнути прийняти Україну? Відповідь на це питання - ключова, вважає Девід Кремер, один з найкращих американських експертів із пострадянського простору, який працював заступником Державного секретаря США.

Девід Кремер, ексзаступник Держсекретаря США:

В НАТО немає держави, яка має досвід, аналогічний тому, що Україна отримала у боротьбі проти вторгнення російських військ. І тому зараз ми на тому етапі, коли, чесно кажучи, НАТО мало б за щастя отримати Україну як свого члена. І Україна заслуговує на членство. Але адміністрація США не хотіла рухатися вперед, оскільки побоювалася ескалації з боку росії. Побоювалася, що буде втягнута в прямий конфлікт з росією, якщо вона надасть гарантії безпеки за "п'ятою статтею".

Аргумент, погодьтеся, серйозний. І рік зараз передвиборчий, коли українська тема постійно стає доводом політиків, що борються за голоси. І вся концепція американської політики тримається на головному принципі, що базується на принципі "запобігання": мовляв, ядерну війну треба за будь-яку ціну попередити. Але тут у Кремера власна думка, яка повністю відрізняється від концепції, що домінує у політичних колах.

Девід Кремер, ексзаступник Держсекретаря США:

Скажу так: ми вже у стані війни з росією. Це американські, британські та німецькі кулі, ракети та інша зброя, обстрілюють російські сили. І хоча ми, можливо, не оголосили війну росії, ми надаємо українцям засоби, які потрібні, щоб не лише захищатися, але і йти у наступ і, сподіваюся, виграти цю війну. Так, українці розчаровані відсутністю прогресу із НАТО. Так, США та Німеччина "пригальмували" процес. Але, думаю, натомість США хоч і з запізненням - будуть готові надати Україні ракетні системи більшого радіуса дій, які так потрібні на фронті.

До сьогодні у Вашингтоні існує правило: надавати Україні ту зброю, яка потрібна "тут і зараз", тобто виходити із потреб моменту. З того, як розвиваються події на фронті й в чому є потреба. І дипломат переконує, що це літо - момент, коли стратегію треба змінювати. Одразу давати зброю, яка може і не потрібна у поточний момент, проте зіграє свою роль трішки пізніше. Ті ж F-16.

Девід Кремер, ексзаступник Держсекретаря США:

Салліван казав: "Вони зараз українцям не потрібні". Це було ще на початку цього року. Що ж, я справді думаю, що вони не були потрібні тоді. Але вони точно потрібні зараз! І якби Білий дім ухвалив рішення надати їх на початку цього року чи навіть торік, українці могли б використовувати їх просто зараз у рамках свого контрнаступу. Те ж саме з "Атакамс". І тому нам потрібно діяти на перспективу.

А якщо говорити про перспективу не військову, а політичну, Кремер бачить вступ України до НАТО по суті єдиною можливістю убезпечити Україну від нового нападу росії - коли б не закінчилася війна, де б не пройшла лінія розмежування. Дипломат впевнений, що наскільки путін зневажає правила, що є у світі, але одне з них - "не зв'язуватись з НАТО" - у кремлі не наважаться порушувати.

Девід Кремер, ексзаступник Держсекретаря США:

І ми не повинні боятися ескалації, боятися, що путін використає тактичну ядерну зброю. Маємо визнати: ми всі разом є Альянсом, НАТО. А Сполучені Штати самі по собі мають найбільшу військову міць у світі. І путін певною мірою поважає НАТО. І ми маємо це використовувати й не зв'язувати самі собі руки, не відкладати питання поставок Україні зброї чи її членства.

А от щодо можливих строків цього, то у Кремера (і цю думку я багато чую в американських "коридорах влади") чіткі сподівання на наступний саміт НАТО, Вашингтонський.

Девід Кремер, ексзаступник Держсекретаря США:

Якщо ми скажемо, що не приймемо Україну до самого кінця війни, це дає путіну додатковий стимул продовжувати війну якомога довше. І треба визначити чіткий дедлайн: коли Україна стане членом НАТО. В цей момент путін розумітиме: продовжить війну - він з того моменту воюватиме з НАТО. Інакше москва намагатиметься затягнути все на роки.

І якщо цей прогноз щодо рішення і місця де його можуть прийняти, справдиться, то дата вже є: саміт НАТО зберуть у Вашингтоні 9-го липня наступного року.