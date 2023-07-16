Загальна мобілізація: кого не призвуть до війська у серпні [ Редагувати ]
В Україні під час дії загальної мобілізації у серпні до армії не призвуть чоловіків від 18 до 60 років певних категорій, у тому числі за відстрочкою та деяких медиків.
Так, у серпні не підлягають мобілізації чоловіки, які:
- перенесли нещодавно операцію;
- під час операції їм встановили металоконструкції;
- мають тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, значні деформування кісток;
- хворі на тяжкі хвороби: СНІД, гепатити, туберкульоз та схожі на це;
- засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;
- мають право на відстрочку та подали документи, які доводять це право.
Згідно статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", підтвердити відстрочку треба після отримання повістки про уточнення даних, надавши довідки, що підтверджують:
- сімейні обставини;
- наявність бронювання;
- вилучення з військового обліку за станом здоров’я;
- навчання чи заняття наукою;
- роботу або службу за професіями, які гарантують відстрочку.
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