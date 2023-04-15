Міністр освіти і науки Оксен Лісовий закликав українців - громадськість і батьків - долучитися до обговорення кількості предметів у школах.

Друзі, бачу активне обговорення щодо кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи “за” скорочення та “проти”. Поговорімо відверто. Два роки ковіду та рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене.

Глава Міносвіти повідомив, що у 7-9 класах діти наразі мають близько 20 предметів.

Таку кількість складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання (подекуди без гаджетів, адаптованих навчальних програм тощо). А в наших умовах - це на межі можливостей. Тож зрештою діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні.

Міністр зауважує, що фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання.

Згідно з Законом "Про освіту" 2017, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися. Відповідно, це має змінити підхід з мультипредметності на конкретний профіль, який цікавий школяру чи школярці.