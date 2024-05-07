Фабрика тролів, ботів та агентів впливу з жовтня минулого року нарощує свою присутність у медіа та соцмережах Ізраїлю. Використовуючи пропаганду, росіяни хочуть переконати ізраїльтян у тому, що США - більше не союзник. Крім того, поширюються й масштабні фейки про вторгнення РФ в Україну, пише політичний оглядач Світлана Кушнір на Цензорі.

Це лише один із інструментів впливу. У лютому 2024 року журналістське розслідування з'ясувало, що великі видання в Ізраїлі, можливо, отримували гроші за публікацію матеріалів. Виявляється, існує система на редакторів великих ізраїльських видань.

Так, наприклад, відоме економічне видання TheMarker, частина концерну Haaretz, роками спеціалізувалося на розкритті "сірих" комбінацій російських олігархів в Ізраїлі та світі. Але торік кількість публікацій на цю тему різко впала.

Воюючи з олігархами в Ізраїлі з політичних причин (видання ліволіберальне - проти правих бізнесменів) TheMarker уникає будь-яких згадок їхніх нинішніх зв'язків з Росією.

Ось приклад - Михайло Мірілашвілі та його син В'ячеслав. Наближені до нинішнього ізраїльського прем'єра Нетаньяху (В'ячеслав утримує не дуже прибутковий телеканал, який є глашатаєм прем'єра), вони мають прибуткові бізнеси в Росії.

Старший Мирилашвілі (перебуває під українськими санкціями за Указом №116-2023) був діловим партнером Євгена Пригожина - "кухаря Путіна", засновника ПВК "Вагнер". Він, власне, і познайомив Путіна з Пригожиним.

Молодший Мірілашвілі є власником "Селектел" - оператора послуг дата-центрів, розташованих у Москві, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Тобто компанії стратегічної значущості для кремлівського режиму.

Все це відкрита інформація, але про неї в статтях TheMarker немає ні слова.

Поясненням цього може бути факт зв'язку головного редактора видання Ейтана Авріеля з російською олігархією, яка знаходиться під західними санкціями. Авріель неодноразово (причому нещодавно) відпочивав разом із дружиною Даною на яхті Світлани Ячевської, в минулому заступника голови Зовнішекономбанку РФ (під санкціями ще з 2014р.), а нині радника Рахункової Палати РФ.

Дана Авріель особисто проектувала яхту російської чиновниці та контролювала її будівництво у Польщі. Ячевська познайомила дружину головного "борця з олігархами" зі своїми багатими друзями, які регулярно стали давати їй замовлення. Тепер TheMarker уникає згадувати їх комбінації щодо відмивання грошей.