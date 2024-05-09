У Києві зменшать вечірнє освітлення вулиць заради економії [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
Через дефіцит потужностей в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць столиці. Це дозволить заощадити до 20% електроенергії. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Ми працюємо над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%.
Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних мешканцях - побутових споживачах поки економити не будемо! Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень", - йдеться у повідомленні.
Усіх мешканців столиці закликають економити електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00.
Кияни закликають не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях.
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